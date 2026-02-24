Buruk: “Osimhen è pronto per giocare. La Juve è in crisi, ma vorrà vincere”

24/02/2026 | 19:20:44

Il tecnico del Galatasaray Buruk ha presentato in conferenza stampa la partita contro la Juventus: “Abbiamo ottenuto un ottimo risultato, ma non abbiamo ancora vinto non siamo ancora passati, ci aspetta una seconda partita. Abbiamo lo stesso entusiasmo, dobbiamo avere la stessa concentrazione, lo stesso desiderio di vittoria. Giochiamo fuori casa, l’avversario è importante, un’ottima squadra con l’appoggio della tifoseria e un mister esperto. Non possiamo dichiararci già agli ottavi prima ancora di affrontare la partita e lo sappiamo bene noi e i giocatori. Come Osimhen ho giocato in Italia, una Serie A che era un ambiente spettacolare e c’erano giocatori fortissimi, ho ricordi che custodisco. Conosciamo l’avversario e sappiamo quanto è importante il club, per me è un’emozione, sono stati avversari anche quando giocavo. Sappiamo che la Juve è in un momento di difficoltà e cercheranno in ogni modo di uscire da questo momento con una vittoria, ma noi tatticamente siamo preparati. La difesa la facciamo a ogni partita come quello offensivo. Se uno si appoggia sul risultato dell’andata è difficile. Osimhen domani è pronto per giocare”.

Foto: Instagram Galatasaray