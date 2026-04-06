Buongiorno: “Non è stato facile allenarsi dopo la Bosnia. Ora però testa al Milan”

06/04/2026 | 20:10:46

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, ha parlato a Dazn prima della gara contro il Milan.

Queste le sue parole: “Appena rientrati c’era molta tristezza, ma sapevamo di doverci concentrare sulla partita di oggi che era molto importante e l’abbiamo preparata al massimo”.

Come si batte il Milan? “Non sarà facile, ci saranno tanti duelli che dovremo cercare di vincere e dovremo cercare di mantenere il controllo del gioco”.

Sfida ancora importante per lo scudetto? “Per noi rimane una partita importantissima, che ci permetterebbe di andare al secondo posto e la consideriamo tale”.

Foto: Instagram Napoli