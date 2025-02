Buone notizie per il Bologna: Odgaard parzialmente in gruppo

Giovedì 27 febbraio andrà in scena il recupero del 9° turno di campionato tra Bologna e Milan. Una gara molto importante per entrambe le compagini visto che si tratta di un vero e proprio scontro diretto. Sia i rossoneri che i rossoblù, infatti, si trovano a quota 41 punti e non hanno alcuna intenzione di lasciarsi sfuggire una vittoria che gli permetterebbe di fare un importante salto in avanti per la corsa all’Europa. Per Italiano, inoltre, arrivano buone notizie con Odgaard che ha lavorato parzialmente con il gruppo. Questo il comunicato della società: “A due giorni da Bologna-Milan, la squadra ha svolto una seduta tattica con prove di conclusioni a rete. Jens Odgaard ha lavorato parzialmente con il gruppo, allenamento differenziato per Estanis Pedrola, terapie per Emil Holm”.

FOTO: Instagram Odgaard