Buona la prima a San Siro per il Milan: 2-0 al Venezia e punteggio pieno

28/08/2026 | 22:48:14

Come contro il Torino, serve il secondo tempo al Milan per regolare il Venezia. I rossoneri si impongono 2-0 salendo a punteggio pieno a 6 punti. Venezia a quota zero.

Finito il primo tempo a San Siro con il Milan e il Venezia ferme sullo 0-0. Al 12′ grande chance del Milan, Goncalo Ramos lanciato a rete, si salva il Venezia con una bella uscita di Stankovic. La risposta del Venezia al 20′ con Adams, destro incrociato, para Maignan. Ancora Venezia al 24′, chance clamorosa per Yeboah, destro a colpo sicuro, è Pavlovic a salvare quasi sulla linea. Al 33′ ancora chance Milan, ci prova Goncalo Ramos, la parata di Stankovic a dire no ai rossoneri. Ancora una chance per Ramos al 38′, palla in mezzo, solo da spingere in rete, il portoghese liscia. Sono 3 le palle gol sprecate dall’ex PSG. Finisce senza gol il primo tempo con il Milan che può rammaricarsi per le chance non sfruttate.

Al 49′, parte bene il Venezia, destro incrociato di Hainaut, palla che finisce di poco al lato di Maignan.Al 55′ risponde il Milan, calcio piazzato, irrompe Musah, palla sulla traversa.

Amorim cambia, si gioca Rabiot e Saelemarkers. Al 69′ la sbloccano i rossoneri proprio con Goncalo Ramos. Palla di Saelemarkers per Ramos, diagonale di sinistro in rete.

Il Milam raddoppia al minuto 89′. E’ Jashari ha propiziare il 2-0, il giocatore calcia, poi un rimpallo su Halhal fa calambolare la palla in rete. E’ il 2-0 dei rossoneri. Seconda vittoria di fila per il Milan che sale a punteggio pieno a 6 punti. Ancora a zero il Venezia.

Foto: X Milan