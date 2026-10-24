Bundesliga, la seconda giovinezza di Fullkrug: fa doppietta e sale al comando della classifica marcatori a 8 gol

24/10/2026 | 18:30:16

La seconda giovinezza di Niclas Fullkrug si sta compiendo, in modo silenzioso, sotto i nostri occhi. L’attaccante tedesco, 34 anni a febbraio, sembrava in caduta libera durante l’esperienza con la maglia del Milan. Prelevato in prestito dal West Ham, dove era relegato ai margini della panchina, il panzer arrivava con il peso di dover essere il centravanti di Allegri, complice il lunghissimo infortunio di Santi Gimenez. Da gennaio ha collezionato 20 presenze, trovando l’unica gioia in una partita casalinga contro il Lecce. Numeri bassi che, sommati a una difficoltosa partecipazione alla manovra della squadra e a un’inclinazione agli infortuni sempre più spiccata, hanno fatto protendere il Milan a non trattenerlo. La parabola discendente di un attaccante di periferia, capace di trovare le stagioni migliori dai 28 anni, era la naturale conseguenza del peso delle maglie indossate e dall’uscita dalla comfort zone. In estate, così, si è fatta viva l’ipotesi di tornare dove guadagnò le prime luci della ribalta: il Werder Brema. Dal 2019 al 2023, prima di sposare il progetto del Borussia Dortmund e giocare una finale di Champions League, poi persa a Wembley contro il Real Madrid, era sceso in campo 92 volte, timbrando in 45 occasioni il cartellino. La scelta di fare ritorno nell’oasi felice sta ripagando Fullkrug che, dall’inizio di questa annata, ha già segnato 9 gol in 8 partite, fra Bundesliga e DFB Pokal. Un cecchino implacabile che, grazie alla doppietta dal dischetto odierna, nella sfida contro il Mainz, guarda tutti dall’alto nella classifica capocannonieri, mettendosi alle spalle gente come Kane e Olise.

Foto: Instagram Werder Brema