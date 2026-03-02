Buksa: “Ho bisogno di fare gol in tutte le partite. Davis? Non so se giocherà qui la prossima stagione”

02/03/2026 | 23:04:10

Adam Buksa, attaccante dell’Udinese autore del 3-0 contro la Fiorentina, ha parlato nel post partita ai microfoni di Dazn, queste le sue dichiarazioni: “Io ho bisogno di fare gol tutte le partite per questo sono qui a Udine. Ho avuto problemi con gli infortuni non è stata una stagione facile. Facile poi giocare con Davis anche se ovviamente mi toglie spazio perché è forte. Non so se giocherà ancora qui la prossima stagione”.

foto instagram udinese