Buffon: “Pio Esposito ci porterà ai Mondiali, è l’unica certezza che abbiamo”

10/02/2026 | 16:05:41

Intervistato da DAZN, Gigi Buffon ha parlato del futuro dell’Italia e delle imminenti sfide di qualificazioni ai Mondiali: “Pio Esposito ci porterà ai Mondiali: è l’unica certezza che abbiamo! Farà una grande carriera e arriverà un gradino sopra rispetto a ciò che già ci aspettiamo da lui. La mia grande rivalità è stata con me stesso. Alcune volte non mi apprezzavo, mi odiavo, mi facevo incavolare, alcune volte invece mi piacevo. Da me stesso pretendevo sempre il meglio e pensavo che se avessi fatto sempre il meglio avrei risolto molte cose per la mia squadra”.

Foto: Instagram Italia