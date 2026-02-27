Buffon: “Il livello del calcio italiano non dipende dal livello delle individualità italiane”

27/02/2026 | 17:16:43

Gigi Buffon ha parlato a Sky Sport: “Il livello del calcio italiano non dipende dal livello delle individualità italiane. Ci sono squadre che non hanno neanche un italiano in rosa e rappresentano una città italiana. Non stiamo parlando di valori individuali, magari della Nazionale o individualità del nostro Paese. Ho visto compiere un’impresa clamorosa all’Atalanta, la Juve ha fatto altrettanto, mentre purtroppo non è riuscita la stessa cosa all’Inter. Io credo che alla fine il calcio italiano, con la Fiorentina che si è preso un bel rischio, ma l’ha portata in porto, ha dato le risposte che attendevamo e che ci auguravamo”.

Foto: Instagram Italia