Buffon: “Cristiano Ronaldo o Messi? Scegliere uno dei due sarebbe un insulto al calcio”

Durante l’intervista concessa a Jolly Roger – La radio dei pirati, Gianluigi Buffon ha ripercorso la sua lunga carriera tra club e Nazionale, soffermandosi anche sull’eterno paragone tra Messi e Cristiano Ronaldo: “Scegliere uno tra i due sarebbe un insulto al gioco del calcio, si mancherebbe di rispetto a uno dei due. Quando le persone mi dicono ‘Gigi, tu sei stato il portiere più forte della storia’, io, alla fine, che so di aver vissuto una carriera sicuramente speciale, devo ammettere che sentirsi il più forte o l’essere definito tale è esagerato. Perché a volte sono le coincidenze, la fortuna di giocare in determinate squadre in determinati momenti storici, che aiutano a sembrare anche migliori di quello che si è realmente. Quindi penso che Cristiano Ronaldo e Messi siano stati e siano tutt’ora due campioni di un valore enorme, probabilmente quelli che hanno brillato di più in questi ultimi 10 o 15 anni di calcio, ma dietro a loro ce ne sono stati tanti altri che valevano quanto loro. Se dovessi scegliere fra uno dei due non saprei davvero chi scegliere, anche perché hanno delle caratteristiche diverse: Cristiano Ronaldo è più un attaccante, un goleador; Messi è quasi un fantasista, diciamo, come modo di giocare, anche se poi non si preclude la gioia del gol e di segnare. Li stimo entrambi all’ennesima potenza”.

