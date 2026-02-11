Buffon: “Ci stiamo dannando l’anima per andare ai Mondiali. Gattuso? Ci darà soddisfazioni”

11/02/2026 | 10:20:44

Gigi Buffon, ex portiere, capo delegazione della Nazionale italiana, ha parlato a La Stampa, soffermandosi sulla corsa verso il Mondiale, con i playoff che si avvicinano.

Queste le sue parole: “Ci danniamo l’anima per andare al Mondiale. I Giochi ci spingeranno. Possiamo volare sulle ali dell’entusiasmo, l’Olimpiade ce lo sta mostrando. Gattuso? Il mister è stato veramente eccezionale. Nessuno come lui, che ogni settimana sente tutti i giocatori, conosce i tasti e le modalità per far sì che non si disperda l’energia positiva. Noi siamo convinti che stia dando e darà ancora tanto. Cosa preoccupa in vista di Italia-Irlanda del Nord del 26 marzo e dell’eventuale finale contro Galles o Bosnia? Che la squadra mantenga questa condizione psicofisica. Ma dei segnali li abbiamo già avuti: quello più forte arriva dagli interisti, visto come era finita la stagione”.

Foto: sito FIGC