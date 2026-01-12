Buffon: “Ci stiamo avvicinando bene ai playoff. Vedo una buona forma generale”

12/01/2026 | 17:00:50

Gigi Buffon, il capo delegazione della Nazionale italiana, ha parlato a margine di un evento per il ventennale della vittoria dei Mondiali del 2006.

Queste le sue parole a Sky: “Ricordo quando abbiamo fatto la doccia con la coppa con noi. Dopo un mese e mezzo di tensioni ed emozioni difficili da gestire, ci siamo tolti questo peso raggiungendo l’obiettivo”.

Come ci avviciniamo ai playoff di marzo? Prosegue e conclude così nelle sue riflessioni Buffon: “Ci stiamo avvicinando bene, come dovremmo fare, con i passaggi giusti. Vedendoli giocare, sembra che i calciatori stiano molto bene e stanno dando segnali forti da inizio stagione. Penso a quelli dell’Inter e all’annata che comportava tanti rischi e che invece stanno rispondendo da campioni. Anche quelli del Napoli, ma pure chi è all’estero. Speriamo che le cose durino almeno fino al 1° aprile”.

Foto: sito FIGC