Bruno Guimaraes, l’Arsenal resta in corsa

27/07/2026 | 10:35:07

E’ stato uno dei migliori nella deludente spedizione brasiliana ai Mondiali appena conclusi. Secondo quanto riporta TalkSport, uno dei giocatori con i riflettori puntati addosso in questo momento è il brasiliano di proprietà del Newcastle Bruno Guimaraes, che potrebbe cambiare maglia nel corso della sessione di mercato estiva. Il giocatore infatti è molto ambito sul mercato ma soprattutto avrebbe dato mandato ai suoi agenti di definire il proprio futuro entro la prossima settimana, con l’Arsenal che avrebbe cerchiato il nome di Guimaraes per il centrocampo, seppur non ci sia ancora una vera trattativa tra le parti. Il centrocampista aveva già manifestato la sua volontà di approdare ai Gunners qualche settimana fa.

Foto: Instagram Bruno Guimaraes