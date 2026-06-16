Bruno Fernandes: “Vogliamo diventare campioni del Mondo. CR7? Da lui possiamo sempre imparare”

16/06/2026 | 19:23:22

Bruno Fernandes, centrocampista del Portogallo e del Manchester United, ha parlato ai canali ufficiali della FIFA, soffermandosi sul sogno di vincere la Coppa del Mondo.

Le sue parole: “Il sogno è vincere i Mondiali. La chiave è concentrarci su ciò che possiamo fare per cambiare il fatto che il Portogallo non abbia mai vinto il Mondiale e diventare la prima squadra a portare a casa l’ambitissima Coppa del Mondo. Abbiamo vinto la Nations League l’anno scorso. Ci sentiamo bene dopo quel successo. È qualcosa di positivo per noi e dimostra che c’è fiducia nella nostra qualità complessiva e nel livello dei giocatori che rappresentano il Portogallo in questo momento. Sappiamo di essere un gruppo molto forte. Crediamo davvero di poter disputare un grande Mondiale. Mi dà fiducia guardarmi intorno e vedere una squadra incredibile, pronta a fare qualsiasi cosa in ogni momento”.

Bruno Fernandes parla così di Cristiano Ronaldo: “Per noi è un enorme privilegio avere Cristiano come connazionale, compagno di squadra e giocatore capace di avvicinarci alla vittoria del Mondiale. Penso che possiamo sempre imparare da lui. Ha dimostrato la sua resilienza per tutta la carriera. Ha quella mentalità vincente, non è mai soddisfatto di ciò che ha raggiunto e cerca sempre qualcosa in più. Sono tutte qualità estremamente positive che abbiamo tratto dal suo percorso. Il fatto che sia riuscito a giocare per 20 anni dimostra che tutto questo era, ed è tuttora, necessario per competere ai massimi livelli così a lungo. Questi aspetti vanno di pari passo con il talento che ha mostrato nel corso degli anni. Più di ogni altra cosa, spero che riesca a replicare tutto questo con noi al Mondiale, aiutandoci come ha sempre fatto, segnando altri gol e avvicinandoci sempre di più al nostro obiettivo.”

Foto: Instagram Portogallo