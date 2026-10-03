Bruno Fernandes: “Cristiano Ronaldo? Ci ho parlato, si risolverà tutto per il meglio”

03/10/2026 | 21:00:47

Le parole di Bruno Fernandes in conferenza stampa sul caso Cristiano Ronaldo: “Ho parlato con Cris. Gli ho detto che la cosa più importante, a prescindere da ciò che accadrà, è che lui non smetterà mai di essere il simbolo più grande della nostra nazionale e del nostro Paese, per tutto ciò che ha fatto in Portogallo e nel mondo. Ha un posto riservato non solo tra i più grandi di tutti i tempi, ma anche nel cuore del popolo portoghese. Non possiamo dividere le cose; la nazionale è un’entità unica e tutti i club dovrebbero risolvere i loro problemi a porte chiuse. Credo che andrà così e che tutto si risolverà per il meglio per entrambe le parti”.

Foto: Instagram Portogallo