Bruno de Carvalho attacca Jorge Jesus: “Uno dei momenti più infelici della mia vita è stato quando l’ho ingaggiato”

06/11/2026 | 09:50:21

Bruno de Carvalho torna a parlare del suo passato alla guida dello Sporting CP e lo fa con parole molto dure nei confronti di Jorge Jesus. L’ex presidente del club portoghese ha ripercorso il rapporto complicato con l’attuale commissario tecnico, soffermandosi sulla decisione di affidargli la panchina nell’estate del 2015 e sugli avvenimenti che portarono successivamente alla sua destituzione. “Indipendentemente dai tifosi dello Sporting, che erano molto contenti, io che ho dovuto lavorare con lui posso dire che uno dei momenti più infelici della mia vita è stato quando l’ho ingaggiato. E cosa è successo dopo? Sono stato destituito”, ha dichiarato Bruno de Carvalho durante il podcast O Meu Clube é o Maior, condotto da Pedro Ribeiro. L’ex dirigente ha poi criticato il modo di intendere il proprio ruolo da parte dell’allenatore: “Si sa perfettamente che Jorge Jesus è soltanto un allenatore, ovunque si trovi. Non è una persona che cerca di intromettersi in tutto. Jorge Jesus ha sempre saputo che il suo posto nella vita era quello di allenatore”. De Carvalho è tornato anche sulla vicenda dell’aggressione al centro sportivo di Alcochete, avvenuta nel maggio 2018, contestando alcune dichiarazioni rilasciate da Jesus in quel periodo: “Ad esempio, ha detto più volte, a voce alta, che non era stato lui a chiamare le persone ad Alcochete e poi, in tribunale, ha detto la verità”. L’ex presidente ha quindi raccontato un altro episodio relativo al rapporto con il tecnico, risalente a una partita disputata allo stadio della Pedreira: “Quando Jorge si avvicinò a me e disse: ‘Presidente, non scenderò in campo se non mi rinnovi i contratti'”. De Carvalho ha poi commentato duramente quell’atteggiamento, domandandosi se fosse un modo corretto di negoziare un accordo.

Foto: instagram Portogallo