Brugge, ennesima papera di Sommer: tenta di spazzare la palla, ma l’attaccante lo anticipa e segna a porta vuota

13/09/2026 | 17:14:49

Continua il momento no di Yann Sommer. L’ex portiere dell’Inter, passato al Club Brugge in estate, non ha iniziato nel migliore dei modi la sua avventura in Belgio. Infatti, dopo le due papere contro l’Aston Villa alla prima in Champions League, che sono valse la sconfitta per 2-3 in casa, lo svizzero si è ripetuto quest’oggi. Al 19esimo minuto di Brugge-Anversa è uscito dai pali, anticipando l’azione, ma non ha spazzzato in tempo la palla, facendosi anticipare da Porozo che ha messo in porta il più facile dei gol per il momentaneo 1-1. Fortunatamente per Sommer, però, i nerazzurri hanno vinto 3-1 e sono terzi a meno 1 da Gent e dall‘Union Saint Gilloise.

Foto: Instagram Sommer