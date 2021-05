Brocchi: “Ko difficile da digerire. Però come hanno fatto loro 3 gol a noi, così possiamo farglieli noi al ritorno”

Cristian Brocchi, tecnico del Monza, è intervenuto in conferenza stampa dopo il pesante ko il contro il Cittadella: “È difficile anche da spiegare e da digerire, non siamo riusciti a fare un gol con le chiare occasioni che abbiamo avuto. Dei singoli episodi hanno condizionato il match, inutile star qui e parlare di ciò. Dobbiamo leccarci le ferite, testa alta e tirare fuori il cuore. Dobbiamo avere la forza per poter preparare il ritorno e pensare che ce la possiamo fare”.

Serve un grande Monza.

“Dobbiamo crederci, oggi è stata una giornata storta. Come loro sono riusciti a fare tre gol a noi, noi possiamo farli a loro”.

