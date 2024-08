Brighton, sempre più O’Riley

Matt O’Riley si appresta a diventare un nuovo calciatore del Brighton. Il centrocampista è stato a lungo seguito dall’Atalanta, ma nelle ultime ore i Seagulss hanno mosso passi importanti e sono sempre più vicini alla chiusura per O’Riley. Infatti l’accordo tra i club è stato siglato, il Celtic riceverà 25 milioni di sterline di ingaggio fisso, più i bonus per arrivare a 30 milioni di sterline, una cifra record in Scozia. Un arrivo che

Foto: Instagram O’Riley