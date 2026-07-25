Brescia, la nota su Valerio Crespi: “L’attaccante deve fermarsi per accertamenti cardiaci”
25/07/2026 | 21:43:47
Fulmine a ciel sereno in casa Brescia per quanto riguarda l’attaccante Valerio Crespi. La compagine lombarda, finalista playoff pochi mesi fa in Serie C, ha reso note le condizioni dell’attaccante che sarà costretto a fermarsi per accertamenti di natura cardiologica.
La nota del club: “Union Brescia comunica che, a seguito delle valutazioni mediche effettuate su Valerio Crespi, sono emersi alcuni elementi che richiedono ulteriori approfondimenti in ambito cardiologico. Il calciatore osserverà un periodo di riposo e sospenderà temporaneamente l’attività agonistica fino al completamento dell’iter diagnostico”.
In bocca al lupo a Valerio Crespi, ad Avellino in Serie B fino a gennaio scorso.
Foto: sito Crespi