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Bremer: “Giocare al Maracanã con la maglia del Brasile è un’emozione unica. Ora testa al Mondiale”

02/06/2026 | 16:04:15

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il difensore della Juventus, Gleison Bremer ha manifestato tutta la sua gioia per aver giocato in un Maracanà pieno di gente: “Giocare al Maracanã con la maglia del Brasile è un’emozione unica. Grazie a tutti per il vostro supporto e per questa splendida celebrazione”, ha scritto il brasiliano su un post pubblicato su Instragram con le foto migliori della gara.

Foto: Instagram Bremer