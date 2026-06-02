Bremer: “Giocare al Maracanã con la maglia del Brasile è un’emozione unica. Ora testa al Mondiale”

02/06/2026 | 16:04:15

il difensore della Juventus, Gleison Bremer ha manifestato tutta la sua gioia per aver giocato in un Maracanà pieno di gente: “Giocare al Maracanã con la maglia del Brasile è un’emozione unica. Grazie a tutti per il vostro supporto e per questa splendida celebrazione”, ha scritto il brasiliano su un post pubblicato su Instragram con le foto migliori della gara.

Foto: Instagram Bremer