Bremer già pensa al Brasile: “Il duro lavoro paga sempre”

19/05/2026 | 17:44:08

Gleison Bremer già pensa al Brasile e al Mondiale 2026. L’asso brasiliano della difesa della Juventus ha postato su Instagram la sua gioia per la convocazione per il Mondiale. Bremer può già pensare alla Coppa del Mondo visto che salterà il derby per squalifica.

Le sue parole: “Il duro lavoro sempre paga. Grazie Brasile. Vado alla mia seconda Coppa del Mondo con tutta la determinazione, l’energia e con l’obiettivo di rendervi orgogliosi. Andiamo insieme in questo viaggio”.

Foto: Instagram Bremer