Bremer e McKennie, Juve sul velluto: 2-0 al Genoa nei primi 45′. L’americano ammonito: salta l’Atalanta
06/04/2026 | 18:48:41
La Juventus si spiana la strada in apertura di partita, subito Bremer porta in vantaggio i bianconeri. Pallone più volte ributtato di testa in mezzo all’area di rigore in seguito a un calcio d’angolo: risolve Bremer, che batte Bijlow dopo una deviazione decisiva di un avversario dopo 4′. Al 13′ McKennie firma il raddoppio. Lo stesso centrocampista però viene ammonito e salterà la partita contro l’Atalanta. Finisce 2-0 il primo tempo.
foto x juve