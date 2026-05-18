Brasile, i convocati di Ancelotti per il Mondiale. C’è Neymar. Bremer e Wesley della Serie A

18/05/2026 | 23:25:03

Sono stati annunciati stasera i convocati di Carlo Ancelotti della Nazionale del Brasile per il Mondiale 2026 in USA, Canada e Messico: torna Neymar, Bremer e Wesley i presenti tra gli ‘italiani’. Tra gli esclusi i giovani Estevao e Joao Pedro.

La nota:

Portieri: Alisson, Ederson, Weverton.

Difensori: Alex Sandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhaes, Ibanez, Leo Pereira, Maquinhos, Wesley.

Centrocampisti: Bruno Guimaraes, Casemiro, Danilo, Fabinho, Lucas Paquetà.

Attaccanti: Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar jr, Raphinha, Rayan, Vinicius jr.

Foto: X Brasile