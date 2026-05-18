Brasile, i convocati di Ancelotti per il Mondiale. C’è Neymar. Bremer e Wesley della Serie A
18/05/2026 | 23:25:03
Sono stati annunciati stasera i convocati di Carlo Ancelotti della Nazionale del Brasile per il Mondiale 2026 in USA, Canada e Messico: torna Neymar, Bremer e Wesley i presenti tra gli ‘italiani’. Tra gli esclusi i giovani Estevao e Joao Pedro.
La nota:
Portieri: Alisson, Ederson, Weverton.
Difensori: Alex Sandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhaes, Ibanez, Leo Pereira, Maquinhos, Wesley.
Centrocampisti: Bruno Guimaraes, Casemiro, Danilo, Fabinho, Lucas Paquetà.
Attaccanti: Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar jr, Raphinha, Rayan, Vinicius jr.
Foto: X Brasile