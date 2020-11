Braida: “Alla Cremonese il mio compito è lo stesso che avevo al Milan o al Barcellona”

Il neo dirigente della Cremonese Ariedo Braida ha parlato a La Gazzetta dello Sport della sua nuova avventura in Serie B, dove arriva dopo una lunga esperienza in club di livello mondiale come Milan e Barcellona:

“Sono entrato in un piccolo grande club e l’ho fatto in punta di piedi, con umiltà e senza l’intenzione di comportarmi da professore. L’obiettivo è crescere facendo sì che tutte le componenti, dagli impiegati della segreteria ai giocatori della prima squadra, sentano di appartenere a qualcosa di grande, d’importante, di unico.

Questo è il segreto per arrivare lontano e questo è ciò che ho imparato, al Milan con Berlusconi e Galliani e al Barcellona.

Giudicare un giocatore è il mio compito e non cambia se lo cerchi per la Serie A, per la B o per un club mondiale, devi sempre capire chi hai di fronte, valutare l’uomo oltre che le doti tecniche e fisiche. Nel calcio moderno è il cervello a fare la differenza, ho visto tantissimi giocatori che si sono persi nonostante il talento. Un giocatore deve essere bravo a leggere l’azione, capace di pensare in anticipo a quello che potrebbe accadere, la velocità di pensiero, più che quella di esecuzione, è determinante. Al Milan, al Barcellona e anche alla Cremonese”