Brahim Diaz: “Francia? Affrontiamo la favorita del Mondiale. Ma possiamo batterli”

09/07/2026 | 16:30:29

Brahim Diaz, trequartista offensivo, una delle stelle del Marocco, ha parlato in vista del quarto di finale di questa sera del Mondiale, dove ci sarà la sfida alla Francia.

Le sue parole: “Mi assumo sempre le mie responsabilità. Queste sono le partite in cui ogni giocatore vorrebbe essere coinvolto e io sono pronto. Mi sento fiducioso in vista della Francia e so che daremo il massimo. Ci conosciamo, ho molti compagni di squadra del Real Madrid. Sono giocatori straordinari e persone meravigliose. Però saremo avversari e tutti vogliamo vincere. Questo è tutto ciò che conta. Ho fiducia nella mia squadra e so che faremo una grande prestazione. I miei compagni rendono tutto più facile, perché siamo un gruppo molto unito. Domani affronteremo una delle favorite, ma siamo qui perché possiamo competere con la Francia e anche noi siamo tra le candidate. Domani vogliamo vincere. Daremo tutto quello che abbiamo e giocheremo al nostro meglio”.

Foto: Instagram personale