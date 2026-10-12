Bragança e Kulenovic, il Toro piega l’Udinese. Per Runjaic quarta sconfitta di fila
12/10/2026 | 22:44:39
Il Torino piega 2-1 l’Udinese. Partita che si sblocca al 35′. Bragança porta in vantaggio il Torino. Granata avanti grazie al primo gol italiano del centrocampista. Al 44′ arriva il pareggio. Ekkelenkamp firma il pari. Kulenovic porta in vantaggio il Toro 2-1 per i granata, sfruttando un erroraccio di Okoye. Finisce 2-1, balzo in classifica per i granata, l’Udinese perde la quarta di fila.
foto x torino