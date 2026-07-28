Bove: “La Fiorentina resta un pezzo della mia vita, sta costruendo una bella squadra”

28/07/2026 | 20:14:55

Edoardo Bove ha parlato al canale YouTube del Watford: “La Fiorentina sta costruendo una gran bella squadra. Non giocheranno in Europa ma si concentreranno sulla Serie A, hanno un nuovo allenatore e conosco la qualità dei loro giocatori. Sarà una partita dura, loro sono aggressivi, sanno come giocare la palla, sarà una bella sfida per noi. Parlo spesso con i miei ex compagni e i tifosi, mi hanno aiutato in un periodo molto difficile. Posso solo ringraziarli perché sono una parte importante della mia vita. Voglio vedere i miei compagni e affrontarli, non è un problema, quando si va in campo si pensa a giocare, amiamo il calcio”.

foto insta bove