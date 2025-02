Bournemouth-Liverpool, Slot esclude Chiesa dai convocati

Dopo i 90 minuti concessegli in Champions League contro il PSV, il tecnico del Liverpool Arne Slot ha deciso di non convocare Federico Chiesa in vista della sfida in Premier delle 16:00, contro il Bournemouth. La scelta (puramente tecnica) potrebbe essere legata a una gestione delle energie in vista dei prossimi impegni dei Reds. Qui di seguito la lista dei giocatori titolari e il gruppo che partirà dalla panchina.

Liverpool: Alisson, Van Dijk, Konate, Diaz, Szoboszlai, Mac Allister, Salah, Gakpo, Robertson, Gravenberch, Alexander-Arnold.

Sostituzioni: Kelleher, Endo, Nunez, Jones, Elliott, Jota, Tsimikas, Quansah, Bradley.

Foto: Instagram Chiesa