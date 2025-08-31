Ufficiale: Bouanani è un nuovo giocatore dello Stoccarda

31/08/2025 | 17:00:31

“Badredine Bouanani si trasferisce allo Stoccarda. L’attaccante vanta già 65 presenze in Ligue 1 francese e porta con sé a Cannstatt l’esperienza di undici gare nelle competizioni europee. Il VfB ha ufficializzato il suo sesto acquisto per la stagione 2025/2026. Dal club francese OGC Nizza arriva Badredine Bouanani: il nazionale algerino ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030. Il 20enne, che possiede anche la cittadinanza francese, indosserà la maglia numero 27. Debutto in Ligue 1 a 18 anni. Badredine Bouanani è nato l’8 dicembre 2004 a Lille, in Francia. Ha iniziato a giocare a calcio da bambino nell’US Ronchin, club dilettantistico della periferia di Lille, prima di entrare nel 2011 nel settore giovanile dell’OSC Lille. Con il club francese ha percorso tutta la trafila delle giovanili, per poi trasferirsi nell’estate 2022 all’OGC Nizza. Mezzo anno dopo ha debuttato in Ligue 1 a soli 18 anni e un mese. Da allora ha collezionato altre 53 presenze in campionato con il club della Costa Azzurra, realizzando 3 gol e 7 assist. Inoltre, nella seconda parte della stagione 2023/2024 ha giocato in prestito al Lorient, con cui ha disputato 11 partite mettendo a segno un gol. A Cannstatt porta anche l’esperienza di 11 presenze europee: con il Nizza ha preso parte all’Europa League 2024/2025, dove ha disputato 8 partite segnando 2 gol. Ha inoltre collezionato una presenza in Conference League e due nei preliminari di Champions League. L’attaccante, alto 1,77 m, è nazionale algerino e conta già 5 presenze con la selezione maggiore. A livello giovanile ha vestito la maglia delle nazionali giovanili francesi, disputando 23 incontri e segnando 3 reti”.

Foto: X Stoccarda