Bouaddi: il Real Madrid vuole accelerare la trattativa

21/06/2026 | 14:33:56

Secondo As, le prestazioni mondiali di Bouaddi con il Marocco hanno convinto il Real Madrid. In una sessione di mercato estivo che vede i Blancos tra le squadre più attivate, un nuovo talento è stato inserito nella lista dei desideri. Il giovane centrocampista, appassionato di matematica, ha molti estimatori in Europa ed il Lille lo sa bene, che vede la sua valutazione impennarsi anche per le ottime gare disputate dal ragazzo con la sua Nazionale fin qui. Da Madrid l’interesse per il ragazzo è elevato e dopo gli ultimi giorni la volontà della dirigenza è quella di accelerare le operazioni per chiudere il prima possibile.

Foto: Instagram Lille