Bosnia-Italia, non ci sarà la gol-line technology. Lo stadio non è dotato dei sensori

31/03/2026 | 15:49:40

Ultime news da Zenica, per la gara tra Bonsia-Italia dove sono previsti 9.500 spettatori. Nello stadio di Zenica non ci sarà la tecnologia del gol-non gol. In caso di dubbio sulla palla entrata o no, ci sarà il controllo del VAR. La goal-line technology funziona tramite sensori o telecamere che inviano immediatamente un segnale all’orologio dell’arbitro, che vibra in caso di gol: non è obbligatoria e lo stadio di Zenica semplicemente non è dotato.