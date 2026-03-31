Bosnia-Italia, allo stadio ci saranno Ceferin e Marchetti

31/03/2026 | 15:45:09

Serata di gala questa sera a Zelina per assistere alla gara tra Bosnia e Italia che deciderà quale delle due nazionali potrà approdare al Mondiale. Come riporta il sito dell’Uefa, c’è anche la presenza del pubblico istituzionale previsto sulle tribune dello stadio Bilino Polje di Zenica. In queste ore infatti è arrivato all’aeroporto di Sarajevo Aleksander Ceferin, presidente della UEFA che è stato accolto dal presidente della federazione bosniaca Vico Zeljkovic. Con Ceferin, anche il vice segretario UEFA Giorgio Marchetti, volto riconoscibile in tutti i sorteggi del massimo organismo calcistico europeo.

Foto: sito Uefa