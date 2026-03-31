Bosnia-Italia 1-1 dopo 90′, azzurri in dieci (espulso Bastoni): si va ai supplementari

31/03/2026 | 22:43:56

Bosnia–Italia finisce 1-1 al termine dei regolamentari. Partita che si sblocca dopo 13′. Kean riceve e allarga, poi il portiere Vasilj sbaglia clamorosamente servendo Barella che è bravissimo a girare subito verso Kean che calcia di prima e sblocca la partita. Le cose si complicano al 41′. Bastoni ferma in maniera irregolare Memic e viene espulso, cambia tutto a Zenica. Il difensore dell’Inter interviene in ritardo da ultimo uomo su Memic e Turpin estrae il cartellino rosso. Retegui lascia il posto a Gatti. All’81’ pareggia la Bosnia. Tabakovich risolve una mischia complessa: Dzeko sovrasta Mancini, Donnarumma si supera ancora ma sul tap-in Tabakovich va a segno. Si va ai supplementari.

foto x italia