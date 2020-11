Borussia Mgladbach: è Assane Plea il calciatore positivo al Covid-19

L’allenatore Marco Rose ha comunicato il nome del calciatore positivo al Covid-19 rilevato la scorsa settimana dal Borussia Mgladbach, si tratta dell’attaccante Alassane Plea.

Il francese salterà la gara di Bundesliga ma cercherà di tornare disponibile per lo Shaktar in Champions League:

“Per motivi personali, Alassane non voleva esporsi. Ma ora ha accettato di farlo sapere pubblicamente. Speriamo che possa tornare in fretta e ritrovare la sua forma in campo”,queste le parole del suo allenatore.

Foto: Bild