Borussia Dortmund, tegola Emre Can: rottura del crociato per l’ex Juventus

01/03/2026 | 18:39:37

Rottura del crociato per Emre Can, il ds del Borussia Dortmund Sebastian Kehl ha parlato ai canali ufficiali del club: “L’infortunio di Emre è estremamente doloroso. Non solo per lui, ma per tutti noi. È il nostro capitano, mette sempre la squadra al primo posto ed è una parte importante del nostro club. Emre riceverà tutto il nostro supporto nei prossimi mesi affinché possa riprendersi completamente”.

foto x borussia dortmund