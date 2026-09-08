Borussia Dortmund, Karetsas esce in barella per problemi circolatori. Il comunicato del club

09/09/2026 | 00:09:08

Konstantinos Karetsas, ala destra greca del 2007, acquistata dal Borussia Dortmund in estate dal Genk, è uscito in barella durante la partita di Champions League contro il Villarreal. Il comunicato dei gialloneri: “Konstantinos Karetsas ha dovuto lasciare il campo nella partita contro il Villarreal a causa di problemi circolatori. Kosta sta relativamente bene considerando le circostanze, è diretto in ospedale per ulteriori esami”.

Foto: Instagram Borussia