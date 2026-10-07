Borini annuncia il ritiro: “Ringrazio quel bambino che non ha smesso mai di crederci”

07/10/2026 | 23:00:40

Fabio Borini annuncia il ritiro dal calcio, l’annuncio sui social: “È iniziato tutto da un volo. Quando avevo 16 anni. Un volo passato interamente con le lacrime agli occhi per iniziare il viaggio della mia carriera senza una vera destinazione al di fuori dei miei sogni da realizzare. Da quel giorno ho iniziato a costruire me stesso non sapendo cosa ne sarebbe stato di quel bambino dalla mentalità forte. Ho iniziato a costruire i miei sogni nella testa e ho finito per trasformarli nella mia realtà. La stessa realtà che oggi cambierà per sempre. La realtà che ha scolpito il mio passato, presente e futuro. Oggi come quel giorno seduto sull’aereo per Londra sento le stesse emozioni per quello che sarà di me. Paura. Felicità. Coraggio. Incertezza. Sogni. Successo. Passione. Sacrifici. Mi sento di ringraziare quel bambino che non ha mai smesso di crederci. Quel uomo che adesso continuerà a credere alla prossima opportunità, senza il pallone tra i piedi, sempre”.

foto x liverpool