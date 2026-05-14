Bonucci: “In questo momento credo che quella che rischia di più di non andare in Champions sia il Milan”

14/05/2026 | 15:55:24

Leonardo Bonucci, ex difensore, si è così espresso a SportMediaset sulla corsa Champions: “Innanzitutto che bello direi, perché alla fine decidere così tanto la salvezza e la lotta champions nelle ultime due giornate è eccitante. Secondo me, ad oggi, vedendo quelli che sono i risultati e le partite forse il Milan è quello che sta rischiando di più, soprattutto dal punto di vista psicologico è importante. È stata proprio la voglia a mancare contro l’Atalanta, e la cattiveria di voler arrivare a un risultato che era importante. Però diciamo che vedendo le partite che ha il Milan, è la squadra con le sfide un po’ più abbordabili rispetto alle altre contendenti al posto Champions, ma sarà veramente bello vedere queste ultime due giornate di campionato”.

Foto: Instagram personale