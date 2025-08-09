Bologna, Vitik piega lo Stoccarda. L’Udinese batte 2-1 il Werder Brema, cadono Parma e Verona

09/08/2025 | 19:43:24

Il Bologna di Italiano batte 1-0 lo Stoccarda con il gol del nuovo arrivato Vitik. Buon test per i ragazzi di Italiano, con Immobile in campo ’80. Termina con una sconfitta il pre-campionato del Parma: alla Voith Arena è l’Heidenheim ad avere la meglio per 2-1. A Cuesta non basta il gol di Plicco, le reti al 31’ di Siersleben e al 42’ di Scienza indirizzano il match. Buon successo dell’Udinese, che vince 2-1 in casa del Werder Brema grazie ai gol di Davis e Palma. Perde invece il Verona di Zanetti, al primo ko d’estate: Hountondji firma l’1-0 finale del St.Pauli.

Foto: Instagram Bologna