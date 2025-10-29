Bologna-Torino, le curiosità: i granata non vincono al Dall’Ara dal 2016

29/10/2025 | 10:00:55

Alle 20:45 il match tra Bologna e Torino.

Ecco alcune curiosità:

-Sono 75 gli incontri al Dall’Ara tra le due formazioni: 38 vittorie per il Bologna, 23 pareggi e 14 vittorie del Torino, l’ultima nell’aprile del 2016.

-Sono 6 i precedenti ufficiali tra Vincenzo Italiano e Marco Baroni : 3 vittorie per Italiano, una per Baroni e un pareggio.

-Il Bologna ha vinto quattro delle ultime sei sfide in Serie A contro il Torino.

-Il Bologna è la squadra che in percentuale ha subito più gol nei secondi tempi in Serie A: sei su sette totali.