Bologna, si ferma Vitik: lesione di primo grado all’adduttore lungo destro

02/12/2025 | 12:46:26

Il Bologna ha comunicato tramite una nota le condizioni del difensore Martin Vitik.

Questo il comunicato del club:

“I rossoblù hanno svolto una seduta di allenamento mattutina in vista di #BFCParma di Coppa Italia: palestra per i più impiegati contro la Cremonese, attivazione atletica e partitella a campo ridotto per gli altri.

Palestra e allenamento differenziato sul campo per Remo Freuler, terapie per Lukasz Skorupski.

Martin Vitik è stato sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado all’adduttore lungo destro: tempi di recupero stimati di circa 3 settimane”.

Foto: X Bologna