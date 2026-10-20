Bologna, si ferma Piccoli: tegola per Palladino
20/10/2026 | 13:25:19
Il Bologna è costretto a fare a meno anche di Roberto Piccoli, come si può vedere dalla nota della società, che informa anche sulle condizioni di Orsolini
“In seguito a un risentimento accusato durante la partita contro l’Inter, Roberto Piccoli è stato sottoposto a esami che hanno evidenziato una lesione del bicipite femorale della coscia destra, con tempi di recupero di tre settimane”
“Prosegue la preparazione dei rossoblù in vista della partita di sabato contro il Cagliari. I ragazzi di Mister Palladino hanno svolto una seduta di allenamento mattutina a Casteldebole: attivazione atletica, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella a campo ridotto. Allenamento differenziato in palestra per Riccardo Orsolini”
Foto: sito Bologna