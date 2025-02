Bologna-Milan: i convocati di Italiano

Giovedì, alle ore 20:45, Bologna e Milan scenderanno in campo nel match valido per il recupero del 9° turno di Serie A. Una gara di fondamentale importanza per entrambe le compagini che, al netto della classifica, si trovano a pari merito a quota 41 punti. Proprio per questo motivo, si tratta di un vero e proprio scontro diretto che ambedue le squadre vorranno portare a casa. Qui di seguito i convocati di mister Italiano.

PORTIERI: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski;

DIFENSORI: Beukema, Calabria, Casale, De Silvestri, Erlic, Lucumì, Lykogiannis, Miranda;

CENTROCAMPISTI: Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega;

ATTACCANTI: Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Ndoye, Odgaard, Orsolini.

FOTO: Instagram Bologna