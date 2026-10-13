Bologna, lesione al bicipite femorale per Orsolini. I tempi di recupero

13/10/2026 | 15:07:07

Tegola in casa Bologna: Riccardo Orsolini starà fuori per tre settimane a causa dell’infortunio riportato nel corso della trasferta di domenica in casa del Lecce, in cui aveva trovato la rete del momentaneo 0-1. Il comunicato: “Riccardo Orsolini è stato sottoposto a esami che hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra, con tempi di recupero di 3 settimane”. Intanto, è tornato ad allenarsi in gruppo Jens Odgaard.