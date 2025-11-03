Bologna, intervento per Freuler: frattura scomposta della clavicola destra

03/11/2025 | 12:01:20

Il Bologna F.C. ha comunicato le condizioni del calciatore Remo Freuler, uscito per infortunio nel match contro il Parma.

Questo il comunicato del club:

“Remo Freuler ha riportato ieri, in un contrasto fortuito, la frattura scomposta della clavicola destra. Verrà sottoposto ad intervento di stabilizzazione nei prossimi giorni. I tempi di ripresa saranno comunicati dopo l’intervento”.

Foto: Instagram Bologna