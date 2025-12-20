Bologna, infortunio per Bernardeschi: frattura della clavicola

20/12/2025 | 15:00:50

Arrivano brutte notizie per Federico Bernardeschi e Vincenzo Italiano, l’attaccante del Bologna si è infatti infortunato nella partita di Supercoppa contro l’Inter. Gli esami strumentali hanno evidenziato una frattura angolata della clavicola sinistra. Il calciatore dovrà quindi essere sottoposto a un intervento martedì a Bologna con i tempi di recupero previsti entro le 6 settimane.

Questo il comunicato del club:

“All’indomani di #BFCInter la squadra ha ripreso questa mattina gli allenamenti a Riyadh in vista di #NapoliBFC, finale di Supercoppa Italiana in programma lunedì alle 22 (local time) all’Al Awwal Park. Seduta di scarico in piscina per i titolari di ieri, partitella a campo ridotto al Prince Faisal Bin Fahd Stadium per gli altri.

Lukasz Skorupski ha svolto allenamento differenziato sul campo, Remo Freuler e Nicolò Casale si sono allenati a Casteldebole.

Gli esami cui è stato sottoposto Federico Bernardeschi hanno evidenziato una frattura angolata della clavicola sinistra. Verrà sottoposto a intervento martedì a Bologna: i tempi di recupero previsti sono di circa 6 settimane”.

Foto: X Bologna