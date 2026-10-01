Bologna, Holm starà fuori dai 4 ai 6 mesi. Il comunicato

01/10/2026 | 12:37:26

Brutta tegola in casa Bologna. Infatti, il terzino destro Emil Holm è stato operato in mattinata in Finlandia, dopo aver subìto un grave infortunio durante Svezia-Romania di Nations League. L’ex giocatore di Atalanta e Juventus rimarrà fuori dai 4 ai 6 mesi.

Il comunicato del Bologna: “In seguito all’infortunio subito con la nazionale svedese in Svezia-Romania dello scorso venerdì 25 settembre, questa mattina Emil Holm è stato sottoposto a intervento chirurgico di sutura del tendine degli hamstring della coscia destra.

L’intervento è stato effettuato in Finlandia dal professor Lasse Lempainen, alla presenza del medico sociale del Bologna FC, dott. Luca Bini. Il giocatore osserverà alcuni giorni di riposo domiciliare, per poi iniziare l’iter di riabilitazione. I tempi di recupero previsti sono di 4-6 mesi”.

Foto: Instagram Bologna