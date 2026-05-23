Bologna e Inter chiudono con un 3-3 spettacolare: Pio Esposito e Diouf firmano la rimonta

23/05/2026 | 19:58:09

Bologna e Inter chiudono il campionato con un gran bel 3-3 al Dall’Ara. Vanno avanti i campioni d’Italia con una punizione di Dimarco, poi pareggia subito Bernardeschi. I ragazzi di Italiano poi si scatenano e trovano prima il 2-1 con Pobega, poi il tris propiziato da un autogol di Zielinski. I nerazzurri non mollano e pareggiano, prima il gol di Pio Esposito e nel finale Diouf, uno dei migliori, firma il 3-3.

foto x inter