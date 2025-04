Bologna, c’è lesione per Holm: 2-3 settimane per il recupero

Il Bologna perde Emil Holm per due o tre settimane e lo annuncia in un report per fare il punto sulle condizioni dell’esterno svedese. Per Holm non si tratta di un affaticamento al polpaccio, ma di una lesione di basso grado del soleo sinistro. Una perdita importante per Italiano proprio nel momento cruciale della stagione.

FOTO: Instagram Bologna