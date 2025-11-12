Bologna, Cambiaghi lascia il ritiro della Nazionale

12/11/2025 | 10:49:21

L’attaccante del Bologna e della Nazionale italiana, Nicolò Cambiaghi, ha lasciato il ritiro di Coverciano dopo aver avvertito un fastidio al polpaccio destro.

Questo il comunicato degli azzurri:

“Ultimo allenamento questa mattina a Coverciano per la Nazionale prima della partenza per Chisinau, dove domani sera affronterà la Moldova nel penultimo incontro del girone delle qualificazioni mondiali.

Non prenderà parte alla seduta Nicolò Cambiaghi: l’attaccante del Bologna ha accusato un fastidio al polpaccio destro che non le rende disponibile per le prossime due gare e farà rientro al club di appartenenza. Al momento non verrà chiamato nessuno al suo posto”.

Foto: X Bologna